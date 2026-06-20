Assista à íntegra do The Love School — Escola do Amor deste sábado (20)

No The Love School - Escola do Amor deste sábado (20), os professores Renato e Cristiane Cardoso abordaram o tema “Casais Fora de Rota”. Ao lado do casal Emily e Irisvan, eles explicaram por que algumas pessoas entram em novas relações sem resolver questões pessoais importantes. Confira!



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