Assista à íntegra do The Love School — Escola do Amor deste sábado (20)
Programa aborda o tema “Casais Fora de Rota”
No The Love School - Escola do Amor deste sábado (20), os professores Renato e Cristiane Cardoso abordaram o tema “Casais Fora de Rota”. Ao lado do casal Emily e Irisvan, eles explicaram por que algumas pessoas entram em novas relações sem resolver questões pessoais importantes. Confira!
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