Assista à íntegra do The Love School — Escola do Amor deste sábado (20)
Professores debatem o tema: "Desgastes de um relacionamento ruim"
No The Love School — Escola do Amor deste sábado (20), Renato e Cristiane Cardoso debatem o tema: "Desgastes de um relacionamento ruim". Os professores se mobilizam para mostrar que um relacionamento conturbado pode transformar o afeto em mágoa. Cada conversa vira confronto, e o silêncio se torna mais confortável que a presença do seu parceiro.
