Assista à íntegra do The Love School — Escola do Amor deste sábado (24)

No The Love School — Escola do Amor deste sábado (24), Renato e Cristiane Cardoso debatem o tema: "Como ter um Relacionamento Blindado". Os professores apresentam a história de Emily e David, um casal que superou traumas e construiu uma relação sólida com a ajuda da Terapia do Amor



