No The Love School — Escola do Amor deste sábado (26), Renato e Cristiane Cardoso debatem o tema: "Sem sucesso no amor". O programa conta a história Anna e Edson, casal que só pensava na carreira e se frustrou na vida amorosa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!