Muitos casamentos fracassam quando cada parceiro deixa de ser fã e se torna crítico um do outro. Se não quer que seu relacionamento termine, volte a tratar a outra pessoa como fazia no início. Deixe de ser crítico e volte a ser fã.



