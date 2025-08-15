Dependência e independência podem acabar com a relação | Minuto do Casamento Blindado

Há dois males que podem acabar com seu relacionamento: a dependência e a independência exageradas. Quando um cônjuge se torna muito dependente do outro, ele se torna chato e inseguro. Quando um parceiro é independente demais, ela diminui a outra pessoa, pode anulá-la e se tornar egoísta.



