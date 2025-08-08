Logo R7.com
The Love School

Os dois maiores mandamentos do mundo incluem o amor | Minuto do Casamento Blindado

Professores Renato e Cristiane Cardoso dão dicas para um relacionamento feliz

Minuto do Casamento Blindado|Do R7

Os dois maiores mandamentos do mundo incluem o amor. Sem um contato com o autor do amor, as pessoas vão tentando com suas próprias forças manter um casamento e muitos fracassam porque não conseguem fazer na prática o que sabem na teoria. Siga o primeiro mandamento e você vai conseguir seguir o segundo.

