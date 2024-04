Envelheça ao lado de seu parceiro (a) priorizando a amizade | Minuto do Casamento Blindado Cristiane e Renato Cardoso dão dicas para manter a harmonia no relacionamento

As décadas de relação de um casal idoso não foram feitas somente de momentos românticos. O que resistiu ao teste do tempo foi a amizade, que é o cordão que une todas as pérolas do casamento.