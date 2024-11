Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema ‘Coração de Pedra’ no The Love School - Escola do Amor O programa deste sábado (30) traz a história de José e Cristina para ilustrar os desafios de superar mágoas e vencer os problemas emocionais Love School Escola Amor|Do R7 29/11/2024 - 15h54 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h57 ) twitter

Renato e Cristiane Cardoso mostram como superar obstáculos no casamento Demetrio Koch/RECORD

Neste sábado (30), Renato e Cristiane Cardoso abordam um tema impactante no The Love School- Escola do Amor: Coração de Pedra. O programa vai explorar como mágoas, frustrações e escolhas mal direcionadas podem endurecer o coração, e comprometer a capacidade de viver um amor verdadeiro. Para ilustrar o assunto, será contada a história do casal José e Cristina.

Ele sempre enfrentou dificuldades em seus relacionamentos e, apesar de algumas tentativas iniciais, nenhuma passava de seis meses. Desacreditado do amor, mergulhou em uma vida promíscua. Foi quando conheceu Cristina e decidiu se casar; embora a relação tenha sido marcada por brigas constantes e traições.

José abusava do álcool e procurava a companhia de prostitutas, enquanto Cristina era muito insegura e sentia ciúmes do marido. Os desentendimentos eram frequentes, ela não enxergava o problema, e acabou se fechando em si mesma. Diante disso, os professores vão mostrar como é possível transformar um coração endurecido pelo passado e provar que existe esperança para construir uma relação saudável e verdadeira.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.