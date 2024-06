The Love School - Escola do Amor aborda o tema ‘A dança do siri’ Neste sábado (22), Renato e Cristiane Cardoso falam de casais que não conseguem enxergar os próprios erros; saiba mais

Renato e Cristiane Cardoso usam seus conhecimentos para salvar a relação (DEMÉTRIO KOCH/RECORD)

No The Love School- Escola do Amor que vai ao ar neste sábado (22), Renato e Cristiane Cardoso abordam, ao vivo, o tema: A dança do siri.

Os professores contam a história do casal Cida e Vanderlei. Os dois traziam bagagens pesadas do passado e os conflitos não demoraram a aparecer quando estavam sob o mesmo teto. Ela não aceitava, em hipótese alguma, receber ordens do marido. A última palavra tinha que ser dela.

Ele, com a ideia de que mulher dentro de casa é ‘Amélia’, não admitia isso. Quem mandava era ele. Conclusão: ninguém queria ceder!

Foram três anos vivendo em pé de guerra, muitas vezes dormindo brigados. A vida íntima do casal também foi afetada. Eles não tinham mais relações sexuais e Vanderlei brincava que fazia até “a dança do siri” para seduzir a esposa. Mesmo assim, nada acontecia.

Ele temia que o terceiro casamento também chegasse ao fim. Eles não enxergavam os próprios erros e faziam tudo errado. Até que um dia, o casal conheceu as palestras e conseguiu salvar a união.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.