The Love School - Escola do Amor aborda o tema ‘A insegurança só me fez perder tempo’ Neste sábado (27), os professores contam a história de um casal que se conheceu durante as palestas; não perca! Love School Escola Amor|Do R7 25/07/2024 - 13h44 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h44 ) ‌



Renato e Cristiane Cardoso ensinam como superar a insegurança e curar os traumas do passado neste sábado (27)

No The Love School - Escola do Amor deste sábado (27), Renato e Cristiane Cardoso tratam do tema: A insegurança só me fez perder tempo.

Os apresentadores do programa contam a história de Marcelo e Vanessa, que se conheceram nas palestras, para mostrar como superar esse problema. Na época, ele estava muito envolvido com sua própria empresa e só pensava em trabalhar, enquanto ela era insegura e queria atenção do seu primeiro namorado o tempo todo. Por conta dessas cobranças, Marcelo terminou o namoro.

Mas ambos seguiram frequentando as palestras, curando seus traumas do passado. Meses depois, eles se reencontraram e decidiram retomar a relação. Dessa vez, com a evolução emocional de cada um, o relacionamento finalmente vingou.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.