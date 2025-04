The Love School - Escola do Amor aborda o tema: ‘Como recuperar a confiança perdida?’ No programa deste sábado (12), Renato e Cristiane Cardoso mostram que, mesmo após um abalo na relação, o amor pode encontrar um novo caminho Love School Escola Amor|Do R7 10/04/2025 - 11h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h25 ) twitter

Renato e Cristiane Cardoso falam sobre um dos maiores desafios enfrentados pelos casais: 'Como recuperar a confiança perdida?' Demétrio Koch/RECORD

No próximo sábado (12), o The Love School - Escola do Amor entra ao vivo com os apresentadores Renato e Cristiane Cardoso para falar sobre um dos maiores desafios enfrentados pelos casais: Como recuperar a confiança perdida?.

No programa, o público vai conhecer a história do casal Ellen e Eurico, que se conheceram em 2015. O início do relacionamento foi calmo, repleto de afinidades. Tudo parecia caminhar bem até que o casamento revelou uma dura realidade. Já casados, os problemas começaram a aparecer com mais intensidade: Eurico perdeu o interesse pelo trabalho e mergulhou nos jogos, enquanto Ellen, grávida, saía cedo para sustentar a casa. Ao voltar do serviço, exausta, ela se deparava com desordem e descaso.

Com o desgaste crescente, as discussões se tornaram rotina. Em 2019, o clima insustentável levou ao afastamento. Foi nesse momento que Eurico se envolveu com outra mulher, iniciando um relacionamento extraconjugal. O casamento chegou ao fim, e ele passou a viver com a nova parceira, com quem teve um filho. A dor da traição somou-se à frustração de um lar desfeito.

Os professores vão refletir, com profundidade e empatia, sobre o que fazer quando a pessoa perde a confiança em seu parceiro e como recuperá-la. Existe chance de reconstrução depois de tamanha decepção?

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.