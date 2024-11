The Love School - Escola do Amor mostra como relacionamentos bons ou ruins interferem na saúde mental Neste sábado (9), os professores Renato e Cristiane Cardoso ensinam como reconstruir o casamento Love School Escola Amor|Do R7 08/11/2024 - 16h54 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h00 ) twitter

Renato e Cristiane nos bastidores do programa Divulgação/Demétrio Koch

No The Love School - Escola do Amor que vai ao ar neste sábado (9), Renato e Cristiane Cardoso debatem o tema: Como relacionamentos bons ou ruins interferem na saúde mental.

Os envolvimentos românticos podem ser um fator protetor em relação à saúde mental, contudo, quando são conturbados eles podem tornar-se uma fonte de intenso sofrimento.

Os professores usam como exemplo o caso de Sandra e Samuel. Ela teve uma infância complicada, com muitas brigas e discussões em casa. Além disso, apanhava da mãe e foi abandonada por ela aos 10 anos. Isto tudo fez com que criasse um ódio muito grande dentro de si, que a fez se tornar uma jovem rebelde, triste e vazia.

Foi quando conheceu Samuel e acreditou ter encontrado o homem que a faria feliz. Mas, após o casamento, os problemas vieram à tona. Ele era quieto e frio, não gostava de conversar com a esposa. Foram se distanciando cada vez mais e Sandra foi se tornando uma pessoa agressiva, até mesmo com os próprios filhos.

Sandra passou a beber, sair para bares e festas, não queria voltar para casa. Foi quando começou a ter vários problemas psicológicos, a ponto de ficar internada por 3 meses em uma clínica. O final desta história será revelado no programa.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.