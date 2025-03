The Love School - Escola do Amor aborda o tema: ‘Da ferida à cicatriz’ Neste sábado (29), Renato e Cristiane Cardoso falam sobre pessoas que buscam soluções rápidas e sem tratamento adequado para problemas emocionais Love School Escola Amor|Do R7 28/03/2025 - 10h42 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h42 ) twitter

Renato e Cristiane Cardoso falam sobre pessoas que ao se machucarem emocionalmente tentam soluções rápida Demétrio Koch/RECORD





O The Love School - Escola do Amor deste sábado (29), aborda um tema muito importante: Da Ferida à Cicatriz. A entrevistada da semana é a escritora Márcia Pires, que vai lançar seu livro autobiográfico, também chamado Da Ferida à Cicatriz. Nele, ela compartilha sua jornada de superação, mostrando que é possível curar a dor e encontrar um novo propósito para a vida.

Márcia foi criada pelos avós, que a tratavam com muito carinho. Quando eles ficaram doentes, ela foi morar com um tio, que a abusou física e emocionalmente. A escritora teve muito medo de contar a alguém achando que não acreditariam. Esse sofrimento piorou quando ela entrou em um relacionamento abusivo, marcado por agressões e humilhações. Quando decidiu revelar o abuso que sofria, o companheiro a ameaçou de morte.

Por meio da Terapia do Amor, Márcia conseguiu se libertar dessa relação. Ela curou suas feridas, se reergueu e conheceu Marcelo Pires, com quem está casada há 34 anos. Após enfrentar tanta dor, Márcia decidiu usar suas cicatrizes para ajudar outras pessoas, transformando seu sofrimento em uma mensagem de esperança e força.

O programa também vai falar sobre pessoas que, ao se machucarem emocionalmente, tentam soluções rápidas, sem procurar o tratamento adequado. Isso pode deixar o sofrimento aberto, sem ser realmente resolvido. É essencial usar as ferramentas certas para superar essas questões e seguir em frente, sem medo de sofrer novamente.

Os apresentadores Renato e Cristiane Cardoso vão contar a história de Luana e Guilherme, dois exemplos de superação. Luana viveu um casamento de 13 anos repleto de dificuldades, onde aceitou traições e humilhações por medo de perder o marido. Já Guilherme, que não levava relacionamentos a sério, rompeu um noivado ao perceber que estava errado. Ambos começaram a frequentar a Terapia do Amor e se conheceram no aplicativo ‘Quero te Conhecer’. Juntos, eles conseguiram reconstruir suas vidas, provando que é possível superar as dificuldades e recomeçar.

The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.