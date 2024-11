The Love School - Escola do Amor aborda o tema: ‘Me rendi ao errado querendo fazer dar certo’ Neste sábado (16), os professores Renato e Cristiane Cardoso falam sobre insistir no que está errado, achando que pode funcionar Love School Escola Amor|Do R7 14/11/2024 - 14h45 (Atualizado em 14/11/2024 - 14h45 ) twitter

Renato e Cristiane Cardoso apresentam o programa neste sábado (16) Demétrio Koch/RECORD

No The Love School - Escola do Amor que vai ao ar neste sábado (16), Renato e Cristiane Cardoso discutem um tema muito importante para casais que enfrentam dificuldades: Me rendi ao errado querendo fazer dar certo. Durante a conversa, eles trazem a história de Marcello e Edvaine, um casal que passou por grandes desafios devido aos vícios e problemas emocionais.

Marcello foi o primeiro namorado de Edvaine, e ela, apesar dos desconfortos com o comportamento dele, ficava calada, guardando os problemas para si. Edvaine nunca foi mulher de falar que estava incomodada com uma situação. Se culpava pelos vícios de Marcello na bebida, no cigarro e na comida. Achava que algo faltava nela. Sentia-se sozinha. Precisava conversar, desabafar, mas não tinha a atenção de Marcello. Para tentar suportar toda a situação, ela passou a beber com o marido.

Marcello, por sua vez, usava o dinheiro para manter o vício, buscando aceitação e companhia das pessoas ao seu redor, o que resultou em problemas físicos e psicológicos sérios. Ele chegou a pesar 160 kg e precisou de remédios para controlar problemas de saúde como pressão alta e diabetes.

Edvaine, ao perceber o impacto que tudo isso estava causando em sua vida, decidiu procurar ajuda nas palestras, para encontrar uma maneira de melhorar a relação com Marcello.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.