The Love School - Escola do Amor aborda o tema ‘Perdi a esperança desse relacionamento dar certo’ Neste sábado (10), os professores recebem um casal que enfrentou esta situação, mas conseguiu salvar o casamento; confira! Love School Escola Amor|Do R7 09/08/2024 - 11h41 (Atualizado em 09/08/2024 - 11h41 ) ‌



Renato e Cristiane Cardoso contam a história de Néia e Geraldo Demétrio Koch/RECORD

Neste sábado (10), Renato e Cristiane Cardoso apresentam, ao vivo, o programa The Love School - Escola do Amor, que tem como tema a falta de esperança do relacionamento dar certo. Os professores contam a história de Néia e Geraldo, um casal que passou por esta situação e enfrentou muitos obstáculos.

Eles se conheceram muito jovens e logo foram morar juntos. Geraldo se comportava como um solteiro, sem nenhuma responsabilidade, bebia muito e usava vários tipos de drogas. Diante de tudo isso, Néia foi ficando deprimida e também passou a fazer uso de bebidas, juntamente com remédios. Os dois tiveram três filhos e, certo dia, ela descobriu uma traição do marido e pediu o divórcio.

Mesmo sem viverem como um casal, continuaram morando juntos. Foi quando Néia procurou ajuda nas palestras. A partir daí, o comportamento dela foi mudando, fazendo com que Geraldo também fosse atrás de ajuda e, então, decidiram retomar o casamento.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.