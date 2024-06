Love School Escola Amor |Do R7

The Love School - Escola do Amor aborda o tema ‘Quando a família vem em 2º lugar’ Neste sábado (29), professores ensinam o equilíbrio entre o tempo para o trabalho e para o relacionamento

Os professores falam sobre as prioridades que os casais colocam na relação Demétrio Koch/RECORD

No The Love School- Escola do Amor, que vai ao ar neste sábado (29), Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema: Quando a família vem em 2º lugar.

Os professores falam sobre as prioridades que os casais colocam na relação. E, para elucidar este assunto, tem a história de Fábio e Jane, que estão juntos há 35 anos. Ele foi cantor durante muito tempo e, por conta das diversas viagens que a vida profissional lhe exigia, sempre esteva ausente de casa.

Durante esse período, passou a cometer diversas traições e chegou a um ponto que já não se importava mais de esconder isso de sua esposa e seus dois filhos. Foi quando Jane pediu o divórcio e isso fez com que Fábio refletisse muito sobre o que, de fato, era mais importante na sua vida.

Quando as pessoas colocam o trabalho em primeiro lugar, costumam focar todo seu tempo e energia nisso, e esquecem que a carreira não é a totalidade da vida. Quem trabalha em excesso, muitas vezes, para de dar atenção a relacionamentos amorosos, familiares ou até mesmo a si mesmos, deixando a própria saúde de lado.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.