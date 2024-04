|Do R7

The Love School - Escola do Amor aborda o tema "Quando o coração engana" No programa deste sábado (16), Renato e Cristiane Cardoso falam de sonhos interrompidos por diversas circunstâncias

Alto contraste

A+

A-

Professores falam sobre objetivos e metas não realizadas Professores falam sobre objetivos e metas não realizadas (Demétrio Koch/RECORD)

O The Love School - Escola do Amor deste sábado (16) debate o tema: "Quando o coração engana". Renato e Cristiane Cardoso falam, ao vivo, sobre as metas ou objetivos que são interrompidos ou não realizados devido a circunstâncias externas ou internas. Essas interrupções podem ser causadas por eventos inesperados, falta de recursos, falta de motivação ou qualquer outro obstáculo que impeça a concretização dos sonhos.

Os professores usam como exemplo, pessoas que marcam a data do casamento, mas algo acontece e o casal acaba cancelando a cerimônia. No caso da Mariane, o noivo dela a traiu com a moça que seria sua madrinha. Todos imaginam o matrimônio como algo que irá durar para sempre, mas nem sempre é isto o que acontece.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.