The Love School - Escola do Amor aborda o tema: "Quando um se entrega mais que o outro no relacionamento" No programa deste sábado (23), os professores falam sobre os motivos que levam as pessoas a se desligarem dos seus parceiros

Renato e Cristiane Cardoso falam sobre quando uma das partes começa a apresentar sinais de desinteresse no relacionamento (Demétrio Koch/RECORD)

Neste sábado (23), o The Love School - Escola do Amor aborda o tema: "Quando um se entrega mais que o outro no relacionamento". Quando a relação não vai bem, uma das partes começa a apresentar sinais de desinteresse e, nesse momento, surge a dúvida se ainda existe amor. Renato e Cristiane Cardoso falam sobre os motivos que levam as pessoas, não somente mulheres, a se desligarem dos seus parceiros e sentirem falta de demonstração de carinho.

Os professores usam, como exemplo, a história de Dinart. No último relacionamento, que durou sete anos, ele foi surpreendido não somente por uma traição, mas também pela notícia de que sua mulher estava grávida do amante. Isso o abalou profundamente e caiu em depressão: quis morrer e não via mais sentido na vida. Foi quando Dinart procurou ajuda nas palestras e lá conheceu sua atual esposa, a Tatiana.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.