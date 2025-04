The Love School - Escola do Amor aborda o tema: ‘Quem é você, sem filtro?’ No programa deste sábado (26), Renato e Cristiane Cardoso vão discutir até que ponto a ilusão digital afeta a vida real Love School Escola Amor|Do R7 25/04/2025 - 11h05 (Atualizado em 25/04/2025 - 11h05 ) twitter

Professores falam sobre quando o mundo virtual encontra o real e as pessoas se desconectam de suas identidades Demétrio Koch/ RECORD

No próximo sábado (26), o The Love School - Escola do Amor aborda o tema: Quem é você? (Sem filtros e sem skins). A discussão abordará a forma como muitas pessoas constroem identidades dentro dos jogos online, criando personagens que refletem desejos e fantasias, mas que nem sempre correspondem à realidade fora das telas. O termo “skin”, muito usado nos games, representa uma mudança de aparência do personagem sem alterar a sua essência.

Kimberly e Leonardo são um exemplo disso. O casal se conheceu no universo gamer e acreditou que a vida a dois seguiria a mesma dinâmica de um jogo, onde tudo pode ser customizado e os desafios parecem mais fáceis de superar. No entanto, a convivência real trouxe dificuldades inesperadas. Sem planejamento, eles enfrentaram problemas financeiros graves, chegando a passar fome e até serem despejados.

No programa, os apresentadores Renato e Cristiane Cardoso vão explorar essa metáfora e discutir até que ponto a ilusão digital afeta a vida real. Como as pessoas se desconectam de quem realmente são para interpretar papéis em mundos virtuais? Quais são as consequências dessa fuga? Essas e outras questões serão debatidas de forma sincera e sem filtros.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.