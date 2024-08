The Love School - Escola do Amor aborda o tema ‘Quem vai me querer com a minha bagagem?’ Neste sábado (17), os professores Cristiane e Renato Cardoso falam sobre a influência do passado na vida do casal Love School Escola Amor|Do R7 16/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 16/08/2024 - 11h11 ) ‌



Cristiane e Renato Cardoso debatem sobre levar as bagagens da vida para um relacionamento Demétrio Koch/RECORD

No The Love School - Escola do Amor que vai ao ar no próximo sábado (17), Renato e Cristiane Cardoso abordam, ao vivo, o tema: “Quem vai me querer com a minha bagagem?”.

Eles contam a história de Silvia, que cresceu em um lar desestruturado e, muito jovem, se envolveu com drogas. Neste meio que começou a frequentar, conheceu um rapaz que vivia no mundo do crime. Os dois foram morar juntos e tiveram três filhos. O marido chegou a ser preso algumas vezes e, na última, ficou um ano e meio encarcerado. Logo que saiu, sofreu um AVC e faleceu.

Silvia então procurou ajuda através das palestras e, lá, conheceu Michel. Ele também havia crescido em um lar destruído, com muitas brigas e traições por parte do pai. Na juventude, ele se envolveu com uma mulher mais velha e, com ela, teve três filhos.

Os dois tinham muitas coincidências e a mesma vontade de reconstruir suas vidas, apesar das pesadas bagagens do passado. Com o tempo e os conselhos, conseguiram formar uma família.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.