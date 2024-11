The Love School - Escola do Amor aborda o tema ‘Superando uma bagunça emocional’ Neste sábado (23), os professores Renato e Cristiane Cardoso mostram os desafios do casal Alexandra e Douglas Love School Escola Amor|Do R7 22/11/2024 - 10h53 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os professores Cristiane e Renato Cardoso contam a história de Alexandra e Douglas Demétrio Koch/RECORD

O The Love School - Escola do Amor deste sábado (23), abordará o tema: Enrolados em uma Bagunça Emocional e, a partir desse contexto, os professores Renato e Cristiane Cardoso contarão a história de Alexandra e Douglas, que enfrentaram muitos desafios emocionais e de convivência.

Desde muito jovem, Alexandra lidava com conflitos internos que se intensificaram na adolescência. Ela sofreu com crises de ansiedade e depressão, além de ter caído em um círculo de amizades que a levaram a vícios como cigarro, drogas e álcool. Nesse período, também viveu relacionamentos abusivos, incluindo um com um rapaz envolvido com uma gangue, que acabou traindo-a e a abandonando.

Foi nesse cenário que ela conheceu Douglas, um músico que tocava em bandas associadas a esse tipo de ambiente de conduta duvidosa. Após três meses de relacionamento, Alexandra saiu da casa dos pais para morar com ele. Pouco tempo depois, engravidou. Contudo, os dois, que já tinham dificuldades para cuidar de si mesmos, enfrentaram ainda mais complicações com a chegada da filha. A convivência se tornou tumultuada, cheia de brigas e frustrações. Mesmo sem se separarem, passaram por momentos em que pensaram em desistir de tudo.

A virada aconteceu quando um amigo próximo, que também fazia parte da gangue no passado, os convidou para participar de palestras. Essa decisão foi o primeiro passo para tentar reconstruir suas vidas e dar um novo significado ao relacionamento.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.