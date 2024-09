The Love School - Escola do Amor aborda o tema ‘Tentei fugir, mas o passado não deixou’ Neste sábado (7), Márcio e Danielle Carotti comandam mais uma edição do programa Love School Escola Amor|Do R7 06/09/2024 - 11h08 (Atualizado em 06/09/2024 - 11h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Neste sábado (7), Márcio e Danielle Carotti explicam o tema através da história de Anderson Reprodução/Instagram

O The Love School - Escola do Amor que vai ao ar, ao vivo, no próximo sábado (7), abordará o tema: Tentei fugir, mas o passado não deixou. Márcio e Danielle Carotti explicam o tema através da história de Anderson. Ele se casou pela primeira vez aos 18 anos para sair de casa e se livrar dos problemas da família. O relacionamento foi marcado por brigas, discussões e agressões verbais e físicas. A situação piorou quando a esposa descobriu um câncer e, em 11 meses, faleceu.

Anderson ficou muito triste e sem ânimo para viver. Alguns anos depois, conheceu Luciane em uma balada e, em apenas três meses, foram morar juntos. Todos os problemas que ele havia vivenciado no primeiro relacionamento, vieram à tona novamente. Ela engravidou e perdeu o bebê logo no início. Como o sonho de Anderson era ser pai, mais uma vez ele se viu no fundo do poço.

Deprimido, Anderson não conseguia se libertar do passado, sentia remorso pela ex- esposa e, diversas vezes, ia até o cemitério para chorar no túmulo dela. Foi quando Luciane resolver dar um basta na relação. Anderson passou a frequentar as palestras e conseguiu uma segunda chance na vida amorosa.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.