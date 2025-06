The Love School - Escola do Amor celebra edição de número 700 com programação especial neste sábado (7) Com o tema ‘700 lições para a verdadeira superação’, atração reúne histórias marcantes e casais que passaram pelo programa; saiba mais Love School Escola Amor|Do R7 06/06/2025 - 14h49 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h49 ) twitter

The Love School - Escola do Amor chega à edição 700 com programa especial neste sábado Demétrio Koch/RECORD

Neste sábado (7), o The Love School - Escola do Amor, comandado por Renato e Cristiane Cardoso, celebra sua edição de número 700 com uma programação especial repleta de emoções e histórias de superação.

Com o tema 700 lições para a verdadeira superação, o programa trará um conteúdo inspirador focado na superação de casais que enfrentaram desafios, transformaram suas realidades e hoje vivem relacionamentos mais saudáveis. Será feito um apanhado de casos marcantes que passaram pelo palco do programa ao longo dos anos.

Entre os destaques, está o relato de Pâmela e Caio, casal que enfrentou sérias dificuldades. Ela cresceu em um ambiente familiar marcado por queixas da mãe contra o pai, ausência de pensão e episódios de traição — fatores que deixaram nela um forte medo de repetir o ciclo. Conheceu Caio ainda na adolescência, aos 16 anos, e apesar da desconfiança de suas famílias, o relacionamento seguiu firme até uma traição abalar tudo, em 2015. Separados por 10 dias, Pâmela decidiu não desistir do amor e procurou ajuda nas palestras da Terapia do Amor, reencontrando forças para reconstruir a relação.

O The Love School - Escola do Amor promete, neste sábado (7), emocionar e inspirar o público com histórias reais de luta, perdão e superação. O programa vai ao ar ao meio-dia na tela da RECORD.