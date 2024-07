The Love School - Escola do Amor debate o tema ‘Aprendi tudo errado e só fracassei no amor’ Neste sábado (6), os professores mostram que um bom relacionamento depende dos exemplos transmitidos pelos pais

Alto contraste

A+

A-

Renato e Cristiane Cardoso falam sobre casais que não tiveram bons exemplos do relacionamento dos pais Divulgação/Demétrio Koch

No The Love School — Escola do Amor, que vai ao ar neste sábado (6), Renato e Cristiane Cardoso falam sobre pessoas que aprenderam errado e fracassaram no amor. A melhor forma de transmitir um valor é através do exemplo, já que as crianças estão atentas o tempo todo ao tipo de comportamento dos pais para, depois, adaptá-los às próprias vidas.

Pessoas com passado traumático tendem a ter muita dificuldade e sofrimento nos relacionamentos. Quando o exemplo dos pais dentro de casa é cheio de gritos, discórdia e xingamentos, os filhos crescerão achando este tipo de relação normal. E, com isto, aparecem as frustrações amorosas e o sentimento de fracasso nas relações afetivas, ou seja, experiências emocionais que podem afetar profundamente a vida de uma pessoa.

Os professores usam a história do casal Renata e Bruno para exemplificar o tema do programa. Eles se conheceram bem jovens e, em pouco tempo, já estavam casados, mesmo sem a vontade dela. Renata teve uma péssima referência da família no que se refere a relacionamentos.

Os irmãos e a própria mãe, que se casou novamente após ficar viúva, tiveram relacionamentos fracassados. Ela tinha temperamento forte e, apesar de ter consciência de que Bruno era um bom marido, tratava-o de qualquer jeito, não tinha paciência para carinho e mimos. Eles não brigavam seriamente, mas mesmo assim, quando Renata se cansava do marido, a decisão era mandá-lo para a casa da sogra, onde ele ficava por três dias e retornava. Até que ela recebeu um convite para conhecer as palestras e os dois passaram a viver com mais amor e harmonia no casamento.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.