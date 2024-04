The Love School - Escola do Amor debate o tema "Devolução: me arrependi desse relacionamento" No programa deste sábado (17), os professores mostram que é preciso ter responsabilidade e maturidade na vida a dois

Os professores mostram que é preciso ter responsabilidade e maturidade na vida a dois

No programa The Love School - Escola do Amor que vai ao ar no sábado (17), Renato e Cristiane Cardoso abordam, ao vivo, o tema: "Devolução: me arrependi desse relacionamento".

Uma vida a dois envolve muitos compromissos, responsabilidades e inúmeras obrigações do dia a dia. Mas e quando o casal não tem maturidade suficiente para enfrentar as dificuldades que aparecem no convívio diário?

Em cima desta perspectiva, os professores usam como exemplo a história de Diego e Rosiane que, por serem muito jovens, tiveram vários problemas no relacionamento por conta da imprudência: ele não gostava de ser controlado, ficava só no videogame e deixava a esposa de lado, enquanto ela era imatura e queria tudo do seu jeito.

Os dois decidiram colocar um ponto final na relação, mas não durou muito tempo e voltaram diversas vezes. Renato e Cristiane Cardoso mostram que existe muito despreparo da juventude hoje para entrar em relacionamentos e o resultado disso se vê lá na frente.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.