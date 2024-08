The Love School - Escola do Amor debate o tema ‘Queria ser feliz, mas o coração me enganou’ Neste sábado (31), Márcio e Danielle Carotti comandam o programa e falam sobre pessoas que se consideram ‘dedo podre’ para encontrar um amor Love School Escola Amor|Do R7 30/08/2024 - 10h59 (Atualizado em 30/08/2024 - 10h59 ) ‌



Márcio e Danielle Carotti falam sobre pessoas que não conseguem achar o seu par Divulgação/RECORD

No The Love School - Escola do Amor, que vai ao ar no próximo sábado (31), Márcio e Danielle Carotti abordam, ao vivo, o tema: “Queria ser feliz, mas o coração me enganou”.

Para explicar melhor este assunto, os professores contam a história do casal Denise e Anderson. Ela só se deixava levar pela emoção e se considerava “dedo podre para o amor”. Seu primeiro relacionamento sério foi péssimo e com total dependência emocional do parceiro, com quem teve um filho. Ela se separou e conheceu Anderson. Os dois se apaixonaram logo de cara. Mas depois de um tempo, passou novamente a viver uma relação tóxica e submissa. Eles viviam em pé de guerra e, para pior ainda mais, ele, que era usuário de drogas, a levou para o mesmo caminho.

O dia mais decisivo para Denise foi quando o marido passou a noite fora e a deixou sozinha com o filho deles ainda bebê. Após tantas brigas, decidiu buscar ajuda nas palestras e Anderson, percebendo sua mudança, passou a frequentar logo depois.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.