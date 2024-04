The Love School - Escola do Amor deste sábado (13) aborda o tema: "Ele quer resolver. Ela quer esquecer"

Alto contraste

Renato e Cristiane Cardoso discutem o tema: "Ele quer resolver. Ela quer esquecer", no programa deste sábado (13) (Divulgação/RECORD)

Renato e Cristiane Cardoso abordam no The Love School - Escola do Amor do próximo sábado (13), a clássica frase que assusta tanto os casais, a famosa DR. Discutir a relação está no topo da lista do que as mulheres mais gostam de fazer. Mas e quando é ele quem quer resolver e ela quer esquecer?

Uma conversa a dois pode ajudar muito no relacionamento, mas algumas mulheres optam por fugir dos diálogos emocionais e preferem empurrar tudo para "debaixo do tapete". Os professores entram em ação para mostrar a melhor maneira de salvar a relação diante de uma DR.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.