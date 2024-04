The Love School - Escola do Amor discute o tema "Frustração no casamento gera sofrimento" No programa deste sábado (9), Renato e Cristiane Cardoso mostram que decepções e atitudes impulsivas podem levar ao fim de uma relação

(Divulgação/RECORD)

No próximo sábado (9), o The Love School - Escola do Amor abordará o tema: "Frustação no casamento gera sofrimento". Renato e Cristiane Cardoso ensinam que um relacionamento a dois passa por muitas fases boas, mas também existem as fases ruins. Por isso, lidar com decepções no casamento é sempre um grande desafio para os casais.

A frustração é um sentimento relacionado à quebra de expectativa, que pode mexer com a autoestima e confiança dos envolvidos. Em cima deste assunto, os professores usam como exemplo, a história do casal Giselle e Marco. Ela tratava o marido muito mal e com desprezo porque nunca conseguiu realizar o casamento de seus sonhos e também a vida que sempre quis.

Frustrada com esta situação, passou a maltratá-lo. Já Marcos, se sentiu tão decepcionado com a relação que cometeu traição.

E Renato e Cristiane Cardoso, mais uma vez, entram em ação para ajudar esta família a superar os problemas e ter uma vida a dois mais feliz e harmoniosa.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.