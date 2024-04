The Love School - Escola do Amor discute o tema "Relacionamento: Prenda a respiração e pule" No programa deste sábado (20), Renato e Cristiane Cardoso ensinam que é preciso superar traumas anteriores para iniciar uma nova união

Renato e Cristiane Cardoso debatem o tema: "Relacionamento: Prenda a respiração e pule" (Divulgação/RECORD)

No programa The Love School - Escola do Amor que vai ao ar no próximo sábado (20), Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema: "Relacionamento: Prenda a respiração e pule".

Os professores usam como exemplo o casal Daniel e Jéssica para destacar a importância de tomar cuidado ao iniciar uma nova união logo após o término de outra. Daniel teve dois casamentos frustrados e sua rápida entrada em um romance com Jéssica resultou em uma gravidez.

Uma história que serve como um alerta sobre os possíveis desafios e consequências para aqueles que entram em uma relação sem um período de reflexão. É essencial ter a sabedoria e a paciência de dedicar tempo para se curar e crescer emocionalmente. Somente assim é possível estar pronto para embarcar, de forma saudável, em novo amor, num relacionamento que seja significativa e que traga equilíbrio para a convivência.

Renato e Cristiane Cardoso orientam os casais a enfrentar suas dores e traumas anteriores, permitindo-lhes superar o medo da solidão e encontrar uma verdadeira cura emocional para construir relacionamentos saudáveis.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.