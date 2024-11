The Love School - Escola do Amor fala sobre a diferença entre homens e mulheres em relação à maturidade No programa deste sábado (26), Renato e Cristiane Cardoso mostram a história do casal Maria e Fabrício Love School Escola Amor|Do R7 25/10/2024 - 10h44 (Atualizado em 25/10/2024 - 10h44 ) twitter

O The Love School- Escola do Amor vai ao ar todo sábado, às 12h Demétrio Koch/RECORD

No The Love School- Escola do Amor, que vai ao ar neste sábado (26), Renato e Cristiane Cardoso debatem, ao vivo, como homens e mulheres funcionam. Qual a diferença entre um e outro em relação à idade e ao processo de maturidade de cada um?

Para explicar este tema, os professores contam a história de Maria e Fabrício. Ela se encantou com o jeito cavalheiro e gentil de Fabrício e logo teve a certeza de que era o homem com quem deveria se casar. Porém, pouco tempo depois, Maria começou a perceber que ele era muito imaturo, já que era cinco anos mais novo. Ela sempre resolvia as coisas, tomava à frente de tudo e não deixava o marido ser o “homem da casa”. O casal passou a discutir muito. Ele se irritava, batia na parede e nos móveis para evitar agredi-la. Maria se frustrou. Deu conta de que Fabrício era um “menino”.

Ela já conhecia as palestras, mas não colocava os ensinamentos em prática. Foi quando começou a ler Casamento Blindado. O livro a fez despertar para a necessidade de mudanças importantes, para que o casamento pudesse ser salvo. Ela pegou firme e lutou pelo relacionamento ao lado do marido. Hoje, os dois vivem felizes com respeito e maturidade.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.