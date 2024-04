The Love School - Escola do Amor fala sobre a importância de dialogar numa relação No programa deste sábado, os professores ajudam casais que enfrentam problemas com a falta de comunicação

Renato e Cristiane Cardoso falam sobre a importância do diálogo no relacionamento (Reprodução/RECORD)

No The Love School - Escola do Amor, que vai ao ar neste sábado (24), Renato e Cristiane Cardoso falam, ao vivo, sobre como a falta de comunicação e conversa entre os casais pode ocasionar diversos problemas no relacionamento. As desavenças que não são resolvidas, mas colocadas para debaixo do tapete, acabam se tornando uma bola de neve com o passar do tempo.

Os professores exemplificam a ausência de diálogo com a história do casal Thais e Cicero. Ela era uma mulher expansiva e orgulhosa e sempre queria discutir. Já o marido era introvertido e não gostava de falar e nem de dar satisfação. Ambos tentavam adivinhar o que se passava na cabeça do outro.

A falta de comunicação gerou um problema cada vez maior, ao ponto de Thaís começar a ficar até tarde na empresa para não ter que voltar para casa. Até o dia que seu filho disse que ela gostava mais do trabalho do que dele. Foi quando ela procurou ajuda nas palestras.

Renato e Cristiane Cardoso ensinam como superar e enfrentar este problema na relação e ter uma vida a dois mais feliz.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.