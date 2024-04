The Love School - Escola do Amor fala sobre bagagens emocionais em uma relação amorosa No programa deste sábado (30), os professores aconselham casais a administrar suas histórias anteriores com as atuais e as futuras

Renato e Cristiane Cardoso falam sobre administrar experiências anteriores dentro do relacionamento Renato e Cristiane Cardoso falam sobre administrar experiências anteriores dentro do relacionamento (Divulgação/Demétrio Koch)

No próximo sábado (30), Renato e Cristiane Cardoso comandam mais um programa The Love School - Escola do Amor, ao vivo. O tema em pauta é: "Carga pesada - Bagagens que pesam na vida amorosa".

Uma boa relação sugere que o casal saiba como juntar suas experiências anteriores, conseguindo administrar as histórias passadas com as atuais e as futuras, sem causar sofrimento ou mal-estar no outro que está ao nosso lado.

Para falar sobre isto, os professores usam como exemplo a história de Thalita e Márcio, que se conheceram nas palestras da Terapia do Amor e estão juntos há dois anos. Não houve problemas entre eles, pois já estavam “curados”. Porém, antes disso, ambos tiveram vidas conturbadas e problemas nos relacionamentos por conta do que viveram na infância e adolescência.

No programa, Renato e Cristiane Cardoso aconselham casais que enfrentam este problema a lidarem com a bagagem emocional.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.