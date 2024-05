The Love School- Escola do Amor fala sobre famílias mistas neste sábado (11) Renato e Cristiane Cardoso mostram como deve ser o relacionamento com alguém que já tem filhos

Renato e Cristiane Cardoso falam de famílias mistas no The Love School- Escola do Amor (Demétrio Koch/RECORD)

No The Love School - Escola do Amor que vai ao ar neste sábado (11), Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema Famílias Mistas.

O programa irá mostrar a questão de pessoas que começam um novo relacionamento já com filhos e traumas de outro casamento sem medir consequências, mas simplesmente “por amor”. Os professores usam como exemplo a história de Vanessa, que se separou do ex-marido, e conheceu o Rodrigo. Ela estava cheia de inseguranças e com dois filhos para criar. Já Rodrigo não pensava em nada sério e, mesmo sem experiência alguma, se envolveu com a Vanessa.

Casar com alguém que já tem filhos não é apenas se unir à pessoa amada, mas abraçar a causa por completo, assumindo a todos, sem hesitar. Porém, nem sempre as pessoas estão dispostas a isso e, muitas vezes, quando o fazem, acabam por comprometer a relação, pela falta de harmonia entre os membros da nova família. Quem se propõe a esse tipo de união deve saber administrar conflitos, expectativas e resistências.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.