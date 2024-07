The Love School- Escola do Amor fala sobre trocar um amor verdadeiro por uma aventura Neste sábado (13), Renato e Cristiane Cardoso ensinam qual o segredo para um casamento feliz

Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema: Um casamento frio me fez buscar uma aventura Demétrio Koch/ RECORD

No The Love School- Escola do Amor que vai ao ar neste sábado (13), Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema Um casamento frio me fez buscar uma aventura: o que aprendi. A paixão é algo que tem prazo de validade. Já o amor é um sentimento diferente, firme e duradouro.

Mas existem pessoas que se arriscam a fazer um péssimo negócio de trocar o “para sempre” com um grande amor por uma aventura momentânea. E é em cima deste assunto que os professores contam a história do casal Thais e Junior.

Por conta da falta de comunicação e do distanciamento dos dois, acabaram se afastando um do outro. Foi quando ela cometeu uma traição e pediu o divórcio. Após ambos se arrependerem de suas atitudes e tomarem consciência dos seus erros, procuraram as palestras e conseguiram reatar o casamento da forma certa.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.