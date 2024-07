The Love School - Escola do Amor mostra como transformar a desvantagem em vantagem Neste sábado (20), Renato e Cristiane Cardoso contam a história de superação de Edno e Maria Love School Escola Amor|Do R7 18/07/2024 - 20h45 (Atualizado em 18/07/2024 - 20h45 ) ‌



Renato e Cristiane Cardoso mostram como transformar uma desvantagem em vantagem neste sábado (20) DEMÉTRIO KOCH/RECORD

No The Love School - Escola do Amor deste sábado (20), Renato e Cristiane Cardoso ensinam que é possível transformar aquilo que parece uma desvantagem em uma vantagem.

Os professores revelam como isso é possível, contando a história de Edno e Maria. Aos 15 anos, ele teve um câncer raro que, após dez anos, por conta de sequelas da doença, resultou na amputação de uma de suas pernas. Casado com outra mulher na época, ele se sentia diminuído e rejeitado.

Então, Edno teve um princípio de depressão, que o fez buscar ajuda nas palestras. Já Maria viveu um longo e infeliz casamento de 13 anos, no qual sofria todos os tipos de abusos. Além disso, sentia-se dependente emocionalmente do ex-marido. Chegou destruída nas palestras. E foi lá que conheceu Edno. Maria ficou impactada com a força e a disposição dele. Esse encontro foi o início uma grande história de amor.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.