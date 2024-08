The Love School - Escola do amor trata do tema ‘Quem toma a frente da situação em um relacionamento?’ Neste sábado (3), os professores contam a história de um casal para exemplificar a desigualdade na relação; confira! Love School Escola Amor|Do R7 02/08/2024 - 14h32 (Atualizado em 02/08/2024 - 14h32 ) ‌



Renato e Cristiane Cardoso ensinam como equilibrar um relacionamento neste sábado (3) Divulgação/Demétrio Koch

No The Love School - Escola do Amor deste sábado (3), Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema: Desigualdade no relacionamento.

Como lidar com um companheiro que não toma a frente de nenhuma situação? Uma relação nem sempre é formada por duas pessoas iguais. Algumas vezes, um parceiro pode ser bastante inseguro e relutante em resolver problemas por conta própria, enquanto o outro pode ter uma personalidade diferente, preferindo agir sem depender do cônjuge

Os professores falam sobre este assunto usando como exemplo a história de Elaine e Osvan. Ela sempre assumia a liderança em todas as situações, enquanto ele acabava ficando para trás. Essa dinâmica causava diversos problemas no relacionamento do casal.

Renato e Cristiane Cardoso, mais uma vez, entram em ação para ensinar estratégias de como superar e enfrentar este tipo de desequilíbrio na relação e alcançar uma vida a dois mais feliz e harmoniosa.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.