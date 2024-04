The Love School - Escola do Amor responde: 'É possível aprender a ser feliz?' No programa deste sábado (6), os professores Renato e Cristiane Cardoso ensinam como encontrar a felicidade

Renato e Cristiane Cardoso contam a história de Paola e Anderson

No próximo sábado (6), Renato e Cristiane Cardoso comandam, ao vivo, mais um programa The Love School - Escola do Amor. O tema em pauta é: "É possível aprender a ser feliz?"

A felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida e aprimorada em todas as áreas da vida. Renato e Cristiane Cardoso contam a história de Paola e Anderson para abordar este assunto.

Paola cresceu vendo os pais brigarem muito e nunca conseguiu ter uma boa relação com eles, nem com a irmã. Carregou, ao longo da vida, um sentimento de revolta e enorme vazio. Achava que nunca teria um relacionamento que daria certo. Depois de um tempo, conheceu Anderson e os dois começaram a namorar. Existia muito amor na relação, mas muita briga também, pois ambos eram autoritários. A relação quase chegou ao fim.

Foi quando a sogra de Paola a convidou para participar das palestras ministradas pelos professores. E a partir daí, tudo mudou.

Muitas vezes, as pessoas tem os ingredientes certos para uma receita de vida feliz, mas não os utilizam da maneira correta. As referências ruins do passado, somadas ao orgulho e a falta de um direcionamento, fazem com que os indivíduos se tornem infelizes. Porém, com o aprendizado e os ensinamentos corretos, é possível aprender a ser feliz.

O The Love School- Escola do Amor vai ao ar todo sábado, às 12h, na tela da RECORD.