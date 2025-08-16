A Terapia do Amor restaurou a vida e o coração de Fátima e Waldecir
Fátima e Waldecir encontraram nas palestras da Terapia do Amor a chave para reconstruir seu interior e aprender a amar de verdade
Fátima conta que a sua cura começou nas palestras da Terapia do Amor, pois ela encontrou o verdadeiro caminho para se valorizar e cuidar do seu interior. Waldecir, que chegou às palestras sem saber nada sobre relacionamentos saudáveis, descobriu que o primeiro passo para melhorar era mudar o próprio coração e as atitudes. O casal compartilha, por meio da sua história de superação, que é possível transformar a vida quando se abre espaço para aprender e crescer.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas