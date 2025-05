Alunos da Terapia do Amor contam como superaram os traumas de infância

Lucas e Mariane viveram situações na infância que tiveram impacto no relacionamento dos dois. Do namoro ao casamento passaram-se apenas alguns meses. Entretanto, o relacionamento degringolou e eles se separaram. Os dois começaram a frequentar as palestras da Terapia do Amor e entenderam que, assim como o café com leite, Lucas e Mariane eram inseparáveis.



