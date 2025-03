Amor sem regras: conheça a história de Gisele e Marcelo

Gisele e Marcelo se conheceram e, após apenas cinco meses, decidiram se casar. A mãe de Gisele tentava alertá-la, oferecendo conselhos sobre a importância de estabelecer limites e normas na relação, mas ela preferiu seguir os impulsos do coração. Contudo, ao viverem juntos sem essas orientações, enfrentaram dificuldades que quase resultaram em separação, aprendendo da maneira mais difícil que é preciso equilibrar o amor com as regras que sustentam uma convivência saudável a dois.



