Caixa misteriosa do The Love School provoca reflexões

A caixa misteriosa do #TheLoveSchool foi às ruas de São Paulo e provocou reflexões sinceras sobre amor, erros e arrependimentos. Já fez uma escolha que te deixou marcado? Se pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Quantas vezes você repetiu o mesmo erro, como se estivesse preso em uma fase difícil da vida? Essas foram algumas das perguntas que os entrevistados responderam, revelando histórias que você pode se identificar. Confira!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!