Casal Victor e Andreza ilustra como despreparo e desespero podem afetar relação

Às vezes, o amor enfrenta tempestades que parecem insuperáveis. Conheça a história de Victor e Andreza, um casal que ilustra como o despreparo e o desespero podem transformar o que era esperança em uma batalha diária. Andreza era uma pessoa nervosa, orgulhosa, agressiva com Victor, não sabia ouvir e partia para cima dele. Victor, também muito orgulhoso, queria as coisas do jeito dele. A vida do casal ficou totalmente destruída em todas as áreas. Não havia respeito, diálogo... só embates.