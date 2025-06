Conheça a história da Pâmela e do Caio, um dos primeiros casais que esteve no The Love School

Pâmela cresceu ouvindo a mãe se queixar que o pai não se importava com os filhos e que nunca pagava pensão. A família dela tem um histórico de traições. Por isso, sempre temeu passar por esse trauma. Ela conheceu Caio na escola, aos 16 anos, e começaram a namorar logo depois. Por serem muito jovens, as famílias, tanto dele, quanto dela, não apostavam que ficariam juntos por muito tempo. Mas o relacionamento continuou e foram morar juntos em 2013. Porém, dois anos depois, Pâmela descobriu uma traição. Arrasada, sem chão, terminou com ele e foi morar com a mãe dela. Ficaram separados durante 10 dias, mas Pâmela não queria desistir de Caio e foi procurar ajuda nas palestras da Terapia do Amor.