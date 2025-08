Conheça a história de Bruno e Thais, que viveram crise devido a segredos e mentiras

Bruno aprendeu com os pais que deveria conseguir prover uma boa vida à família e, para alcançar esse objetivo, acabou recorrendo a empréstimos que o fizeram contrair uma grande dívida, mantida em segredo. O peso do sigilo acabou recaindo sobre Thais, que precisou lidar com os rompantes de fúria do marido. Para piorar, ela descobriu que seu esposo enfrentava vício em pornografia.



