Conheça a história de Caio Mendes, personagem que ilustra o tema do programa deste sábado (9)

Caio não tinha esperança de ser feliz na vida amorosa. Ele nasceu com uma síndrome muito rara e se sentia a pessoa mais feia do mundo. Na infância, precisou se submeter a várias cirurgias. Na adolescência, começou a perceber os olhares, os cochichos... era impossível não perceber que estavam falando dele. Ele se sentia frustrado, convivia com a solidão e o desprezo. Via os colegas de sala se interessando e ficando com as garotas. Inseguro, não conseguia viver o mesmo. Ele acreditava que nunca seria feliz amor no amor.



