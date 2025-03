Escritora revela como conseguiu curar as feridas de uma vida marcada por abusos

Por meio da Terapia do Amor, Márcia Pires conseguiu se libertar da relação abusiva que viveu por anos ao lado do ex-companheiro violento. Ela curou suas feridas, se reergueu e conheceu Marcelo Pires, com quem está casada há 34 anos. Após enfrentar tanta dor, a escritora decidiu usar suas cicatrizes para ajudar outras pessoas, transformando seu sofrimento em uma mensagem de esperança e força.



