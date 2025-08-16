“Esse é o meu jeito”: atitude pode estar destruindo o seu casamento

“Meu jeito era um dos grandes problemas do nosso casamento”, admite o professor Renato, que usava essa frase como um escudo para evitar mudanças e encerrar discussões. Cristiane Cardoso, por sua vez, revela que se sentia sem voz, pois é quase impossível argumentar com alguém que se recusa a mudar. Os professores compartilham essa experiência para mostrar que a mudança de mentalidade e de atitudes não só pode salvar um relacionamento, como também torná-lo mais forte e verdadeiro.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!