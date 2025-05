Inseguro, carente e desconfiado, Felipe se sentia desprezado por Graziele, agindo de forma controladora. Ela, por sua vez, reagia com agressividade diante das cobranças e pressões do marido. Sem conseguirem estabilizar a relação, eles acabaram se separando.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!