Filmes românticos idealizam relações perfeitas que não existem
A espera do final feliz dos amores de cinema e de contos de fadas pode levar à frustração
Os doramas e os filmes de amor muitas vezes criam a ilusão de relacionamentos perfeitos, onde tudo se resolve de forma mágica e sem esforço. Idealizar um romance como os do cinema pode gerar frustrações e expectativas irreais, dificultando enxergar e valorizar as relações verdadeiras, com suas imperfeições e desafios. Famosos já se apaixonaram durante gravações de histórias românticas, mas as relações não deram certo, assim como as atrizes Meg Ryan e Kristen Stewart, que traíram os companheiros com colegas de elenco e se arrependeram..
